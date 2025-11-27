118 km/h in Favoriten: Raser gestoppt – Führerschein in Gefahr

In Favoriten stoppte die Polizei einen Pkw-Lenker, der mehr als doppelt so schnell fuhr wie erlaubt. Nun drohen ihm Führerscheinentzug und sogar die Beschlagnahme seines Autos.

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle der Landesverkehrsabteilung Wien wurde der Pkw mit 118 km/h gemessen – erlaubt wären lediglich 50 km/h gewesen.

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle der Landesverkehrsabteilung Wien wurde der Pkw mit 118 km/h gemessen – erlaubt wären lediglich 50 km/h gewesen.

Auf der Himberger Straße in Wien-Favoriten wurde am Mittwochabend ein Autofahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle der Landesverkehrsabteilung Wien wurde der Pkw mit 118 km/h gemessen – erlaubt wären lediglich 50 km/h gewesen. Nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Überschreitung von 62 km/h.

Führerscheinentzug und Fahrzeugbeschlagnahme drohen

Der Lenker wurde angezeigt. Nun läuft ein behördliches Verfahren, bei dem ihm der Entzug der Lenkberechtigung droht. Zusätzlich könnte auch das Fahrzeug beschlagnahmt werden – eine Maßnahme, die bei besonders drastischen Geschwindigkeitsverstößen zunehmend zur Anwendung kommt.

Polizei warnt: Raserei bleibt Unfallursache Nummer eins

Die Wiener Polizei betont erneut, dass zu hohe Geschwindigkeit eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle ist. Schwerpunktaktionen wie diese sollen nicht nur Verstöße ahnden, sondern vor allem mehr Sicherheit auf Wiens Straßen schaffen. „Solche Kontrollen schützen Leben“, heißt es seitens der Landesverkehrsabteilung.

Mehr Kontrollen in der dunklen Jahreszeit

Gerade im Winter, wenn schlechte Sichtverhältnisse und nasse Fahrbahnen zusätzliche Risiken bringen, will die Polizei verstärkt kontrollieren. Verkehrsteilnehmer seien aufgerufen, Tempo, Abstand und Aufmerksamkeit dem Wetter und der Umgebung anzupassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 14:50 Uhr aktualisiert