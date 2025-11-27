Drogenrazzia: Polizei stoppt Dealer und berauschten Lenker

In Meidling beobachtete die Polizei einen mutmaßlichen Drogendeal im Auto. Ein 22-Jähriger wurde festgenommen, der Lenker stand offenbar unter Suchtmitteleinfluss.

Der 21-jährige Lenker zeigte sich bei der Anhaltung geständig. Er gab an, soeben rund 10 Gramm Cannabis von seinem Beifahrer erworben zu haben.

Am Mittwochabend kam es in der Längenfeldgasse in Wien-Meidling zu einem Polizeieinsatz wegen mutmaßlichen Suchtmittelhandels. Beamte bemerkten während eines Verkehrsschwerpunkts einen verdächtigen Vorgang in einem Fahrzeug – und griffen sofort ein.

Käufer gesteht: 10 Gramm Cannabis gekauft

Der 21-jährige Lenker zeigte sich bei der Anhaltung geständig. Er gab an, soeben rund 10 Gramm Cannabis von seinem Beifahrer erworben zu haben. Das Suchtmittel händigte er freiwillig aus, die Polizei stellte es sicher.

22-Jähriger festgenommen – Bargeld in „szenetypischer Stückelung“

Bei der Durchsuchung des 22-jährigen Beifahrers fanden die Beamten rund 1.200 Euro Bargeld – in Stückelungen, die typischerweise im Straßenhandel verwendet werden. Der Verdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auch das Geld wurde sichergestellt.

Lenker stand offenbar unter Drogeneinfluss

Da der 21-Jährige Anzeichen einer Beeinträchtigung zeigte, wurde er dem Amtsarzt vorgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht: Der Mann dürfte das Fahrzeug unter Suchtmitteleinfluss gelenkt haben. Er wurde nach dem Suchtmittelgesetz und zusätzlich wegen Verkehrsdelikten angezeigt.

Landeskriminalamt ermittelt weiter

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd. Sowohl der mutmaßliche Dealer als auch der Käufer müssen nun mit empfindlichen straf- und verwaltungsrechtlichen Konsequenzen rechnen.

