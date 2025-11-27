Sonniger, kalter Freitag in Wien: Kurz Nebel möglich

Ein kalter, aber sonniger Freitag steht Wien bevor. Nur entlang der Donau kann sich am Vormittag kurz Nebel halten.

Der Freitag, 28. November 2025, bringt Wien freundliches, aber frisches Spätherbstwetter. „Generell überwiegt der Sonnenschein, am Vormittag sind aber in Donaunähe mitunter auch ein paar Nebelfelder nicht auszuschließen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Wind bleibt schwach. Die Höchsttemperaturen erreichen rund plus 4 Grad.