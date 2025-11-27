Skip to content
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Sonne dominiert in Wien, nur entlang der Donau ist kurz Nebel möglich.
Wien
27/11/2025
Prognose

Sonniger, kalter Freitag in Wien: Kurz Nebel möglich

Ein kalter, aber sonniger Freitag steht Wien bevor. Nur entlang der Donau kann sich am Vormittag kurz Nebel halten.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

Der Freitag, 28. November 2025, bringt Wien freundliches, aber frisches Spätherbstwetter. „Generell überwiegt der Sonnenschein, am Vormittag sind aber in Donaunähe mitunter auch ein paar Nebelfelder nicht auszuschließen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Wind bleibt schwach. Die Höchsttemperaturen erreichen rund plus 4 Grad.

