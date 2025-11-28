„Warten auf das Christkind“: Tierische Adventführungen in Schönbrunn

Das Warten auf das Christkind kann für Kinder wirklich hart sein. Deshalb gibt es mehrere Führungen und eine Bastelwerkstatt, um die Wartezeit zu verkürzen.

Die Vorfreude auf Weihnachten steigt mit jedem Tag. Und was gibt es Besseres in der Vorweihnachtszeit als Christkindlmärkte und andere Events? Im Tiergarten Schönbrunn findet an jedem Adventsonntag das traditionelle „Warten auf das Christkind“ statt. Die erste Führung ist bereits am kommenden Sonntag. Das Thema ist „Tierische Weltmeister“. „Besucht werden unter anderem die Geparde, die schnellsten Landsäugetiere, sowie die Wasserschweine als größte Nagetiere der Welt“, heißt es in einer Aussendung vom Tiergarten Schönbrunn.

©Daniel Zupanc Besucht werden unter anderem die Geparde.

Programm für die Adventsonntage

Am 7. Dezember geht es darum, wie die tierischen Zoobewohner den kalten Winter überstehen – von den sibirischen Tigern bis zu den Orang-Utans. Am 14. Dezember geht es mit „Hoch aus dem Norden“ weiter. Dort können die Teilnehmer die Eisbären, arktischen Wölfe und Rentiere beobachten. Und zu guter Letzt, kurz vor Weihnachten, nämlich am 21. Dezember, stehen die „Krippentiere“ – also Schafe, Ziegen und Rinder – im Mittelpunkt.

„Warten auf das Christkind“ im Tiergarten Schönbrunn Startzeit: 14:30 Uhr

14:30 Uhr Treffpunkt: Infocenter Kassa Hietzing

Infocenter Kassa Hietzing Dauer: 1 Stunde

1 Stunde Kosten: nur Tiergarteneintritt; die Führung ist kostenlos

nur Tiergarteneintritt; die Führung ist kostenlos Hinweis: Eine erwachsene Begleitperson ist erforderlich. Keine Anmeldung notwendig

Programm für den 24. Dezember

Und dann ist es endlich so weit: Das letzte Türchen am Adventskalender wird geöffnet. Doch das Warten auf die Bescherung kann für Kinder unerträglich werden. Deshalb kann ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn die Zeit überbrücken. Am Vormittag können die Mähnenrobben, Pinguine und weitere Tiere bei der Fütterung beobachtet werden. In der Adventwerkstatt in der Tiergarten-Orangerie können die Kleinen zudem kreative Weihnachtsgeschenke basteln. Das Ganze findet von 9 bis 16 Uhr statt.