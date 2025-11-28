Skip to content
/ ©Daniel Zupanc
Das Bild auf 5min.at zeigt einen arktischen Wolf.
Im Tiergarten Schönbrunn gibt es in der Adventzeit Führungen.
Wien
28/11/2025
Weihnachtszeit

„Warten auf das Christkind“: Tierische Adventführungen in Schönbrunn

Das Warten auf das Christkind kann für Kinder wirklich hart sein. Deshalb gibt es mehrere Führungen und eine Bastelwerkstatt, um die Wartezeit zu verkürzen.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(245 Wörter)

Die Vorfreude auf Weihnachten steigt mit jedem Tag. Und was gibt es Besseres in der Vorweihnachtszeit als Christkindlmärkte und andere Events? Im Tiergarten Schönbrunn findet an jedem Adventsonntag das traditionelle „Warten auf das Christkind“ statt. Die erste Führung ist bereits am kommenden Sonntag. Das Thema ist „Tierische Weltmeister“. „Besucht werden unter anderem die Geparde, die schnellsten Landsäugetiere, sowie die Wasserschweine als größte Nagetiere der Welt“, heißt es in einer Aussendung vom Tiergarten Schönbrunn.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Gepard.
©Daniel Zupanc
Besucht werden unter anderem die Geparde.

Programm für die Adventsonntage

Am 7. Dezember geht es darum, wie die tierischen Zoobewohner den kalten Winter überstehen – von den sibirischen Tigern bis zu den Orang-Utans. Am 14. Dezember geht es mit „Hoch aus dem Norden“ weiter. Dort können die Teilnehmer die Eisbären, arktischen Wölfe und Rentiere beobachten. Und zu guter Letzt, kurz vor Weihnachten, nämlich am 21. Dezember, stehen die „Krippentiere“ – also Schafe, Ziegen und Rinder – im Mittelpunkt.

„Warten auf das Christkind“ im Tiergarten Schönbrunn

  • Startzeit: 14:30 Uhr
  • Treffpunkt: Infocenter Kassa Hietzing
  • Dauer: 1 Stunde
  • Kosten: nur Tiergarteneintritt; die Führung ist kostenlos
  • Hinweis: Eine erwachsene Begleitperson ist erforderlich. Keine Anmeldung notwendig

Programm für den 24. Dezember

Und dann ist es endlich so weit: Das letzte Türchen am Adventskalender wird geöffnet. Doch das Warten auf die Bescherung kann für Kinder unerträglich werden. Deshalb kann ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn die Zeit überbrücken. Am Vormittag können die Mähnenrobben, Pinguine und weitere Tiere bei der Fütterung beobachtet werden. In der Adventwerkstatt in der Tiergarten-Orangerie können die Kleinen zudem kreative Weihnachtsgeschenke basteln. Das Ganze findet von 9 bis 16 Uhr statt.

