Babynest in Ottakring feiert ein Vierteljahrhundert

Seit der Eröffnung im Jahr 2000 wurden in der Ottakringer Klinik 35 Babys abgelegt. Das Babynest ist rund um die Uhr geöffnet und videoüberwacht, man sieht jedoch lediglich die Hände, die das Kind hineingeben. Sobald die Tür geöffnet wird, löst ein Sensor einen zeitverzögerten Alarm aus. Daraufhin kümmert sich das Krankenhauspersonal um das Kind, und leitet so rasch wie möglich die Übergabe an eine Adoptionsfamilie ein. Zwei Kinder konnten jedoch später zu ihren leiblichen Eltern zurückkehren.

Der letzte Ausweg

„Ich bin sehr froh, dass es das Babynest gibt. Eltern, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, sich um ihr Kind zu kümmern, haben hier die Möglichkeit, ihr Baby sicher, straffrei und völlig anonym abzugeben. Bis heute konnten alle Babys aus dem Babynest gesund in Adoptivfamilien entlassen werden“, erklärt Margarethe Maurer, Bereichsleiterin Pflege der Kinder- und Jugendabteilung. Es gibt auch die Möglichkeit, Kinder in der Klinik anonym zur Welt zu bringen.