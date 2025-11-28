Nach Streit mit Ex-Freund: Junge Frau spürt Beine nicht mehr

Ein Streit mit dem Ex-Freund endete für die junge Frau schwer verletzt am Boden. Ein Zeuge kam ihr zu Hilfe. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Ein Zeuge hörte am Freitag in der Eschenallee in Favoriten (10. Bezirk, Wien) Hilferufe und fand eine Frau am Boden liegend vor. Sofort rief er die Polizei. Wie die Beamten mitteilen, kam es zu einem Streit zwischen der jungen Frau und ihrem Ex-Freund. Dieser soll sie so gestoßen haben, dass sie mit dem Rücken gegen die Gehsteigkante gefallen ist.

Frau schwer verletzt

Da sie ihre Beine nicht mehr spürte und somit nicht aufstehen konnte, blieb ihr nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte konnte vor Ort angetroffen werden. Bei einer Befragung bestätigte er die Angaben der jungen Frau. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und darf sich ihr nicht mehr nähern.