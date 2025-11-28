Drei Männer in Wien wegen Raubversuchen festgenommen

Insgesamt drei Personen sind am Donnerstag, 27. November 2025, in den Wiener Bezirken Mariahilf und Rudolfsheim-Fünfhaus wegen Raubüberfällen festgenommen worden, berichtet nun die Polizei.

Gegen 7.24 Uhr wurden die Beamten von einem 42-Jährigen gerufen. Im Bereich des Mariahilfer Gürtels soll ihn ein unbekannter Mann zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben, woraufhin der 42-Jährige ihm einen Fußtritt versetzt hat. Der Unbekannte flüchtete und soll noch einen weiteren Mann bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben, ehe er ihn attackierte, heißt es seitens der Polizei.

Zweites Opfer hatte leichte Schmerzen im Schulterbereich

Den Beschuldigten konnten die Einsatzkräfte schließlich noch am Tatort anhalten, der 30-jährige Österreicher wurde vorläufig festgenommen. Das zweite Opfer, ein 48-Jähriger, gab an, leichte Schmerzen im Schulterbereich zu haben. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt.

41-Jähriger in U-Bahn-Station attackiert

Gegen 18.30 wurden Polizisten im Zuge ihrer Fußstreife dann nicht unweit entfernt von einem 41-Jährigen angesprochen, der soeben von zwei Unbekannten in der U-Bahn-Station attackiert worden sei. Einer der beiden jungen Männer soll ihm dabei die Kopfhörer vom Kopf gerissen haben, als sich das Opfer wehrte, hat er einen Fußtritt in den Bauch versetzt bekommen. Der zweite junge Mann soll ihn anschließend noch ins Gesicht geschlagen haben.

Österreicher festgenommen, Russe auf freiem Fuß angezeigt

Beide Verdächtige konnten jedenfalls rasch angehalten und vorläufig festgenommen werden. Nach einer sofortigen Einvernahme wurde der 21-jährige Österreicher weiter festgehalten, der 19-jährige Russe auf freiem Fuß angezeigt. Das Oper klagte über Schmerzen im Bauchbereich, so die Polizei abschließend.