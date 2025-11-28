Versuchter Diebstahl mit Flex: Mann wird festgenommen

In Wien wurde 27. November ein Mann von der Polizei gefasst. In den Abendstunden wollte er mehrere Fahrräder stehlen.

Am Donnerstagabend begann ein 36-jähriger Mann mit einer Flex an einem Fahrradständer in der Schaurhofgasse im 4. Wiener Bezirk zu hantieren. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei. Als der Verdächtige den Zeugen bemerkte, begann er zu flüchten. Der Zeuge folgte ihm und verständigte die Polizei. Im Bereich der linken Wienzeile wurde der 36-Jährige von der Polizei gestoppt und durchsucht. Gefunden wurden mehrere Einbruchswerkzeuge. Der slowakische Staatsbürger wurde festgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2025 um 12:42 Uhr aktualisiert