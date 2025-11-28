Skip to content
Im Jahr 2025 wird es keinen Christkindlmarkt geben, für 2026 sind aber die Weichen gestellt
Wien-Innere Stadt
28/11/2025
Nach Baustellen

Christkindlmarkt am Maria-Theresien-Platz kehrt zurück

Am Maria-Theresien-Platz in Wien kann der beliebte Christkindlmarkt heuer aufgrund der Bauarbeiten nicht stattfinden. Für nächstes Jahr ist jedoch ein Comeback des Weihnachtsdorfes in Planung.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)

Der Maria-Theresien-Platz ist ein zentraler Ort im städtischen Gefüge Wiens. In den vergangenen Jahren war er in den Wintermonaten auch Veranstaltungsort eines Weihnachtsmarktes. Aufgrund der beabsichtigten Baumaßnahmen sind jedoch Veranstaltungen vor Ort schwierig umzusetzen. Um dennoch ein attraktives Angebot für Besucher zu schaffen, beabsichtigt die Burghauptmannschaft Österreich einen Teil des Maria-Theresien-Platzes in den Monaten November und Dezember 2026 zu vermieten. 

Derzeitige Situation „nicht zufriedenstellend“

„Die derzeitige Situation einer fehlenden Nutzung des Maria-Theresien-Platzes über die Weihnachtszeit hinweg ist für uns nicht zufriedenstellend. Ab nächstem Jahr soll daher wieder die Möglichkeit gegeben werden, entsprechende Projekte umzusetzen“, so Burghauptmann Reinhold Sahl. Der Platz ist ein besonderer Ort und wir laden alle Interessierten herzlich ein, zur Vielfalt und Lebendigkeit dieses historischen Platzes beizutragen“, so der Burghauptmann weiter. (APA/OTS 28.11.2025)

