Demo in Wien: Hier steht am Samstag der Verkehr still

Am Nachmittag des 29. November müssen Verkehrsteilnehmer laut ÖAMTC wegen der Demonstration „Solidarität für Palästina“ mit einer Sperre der Ringstraße ab der Operngasse rechnen. Ab etwa 14:00 Uhr sammeln sich die Demonstrierenden beim Platz der Menschenrechte, marschieren entlang der Babenbergerstraße über die Ringstraße in Richtung Börseplatz. Staus sind abschnittsweise auf der Ringstraße, rund um den Schwarzenbergplatz und den Karlsplatz, auf der linken Wienzeile, auf der Babenbergerstraße, der Burggasse, der Währinger Straße sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.