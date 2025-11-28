Skip to content
/ ©Pexels/Life Of Pix
Das Bild auf 5min.at zeigt Autos.
Hier kommt es in Wien am ersten Adventsamstag zu Verkehrsstörungen.
Wien
28/11/2025
Verkehrswarnung

Demo in Wien: Hier steht am Samstag der Verkehr still

Am 29. November kommt es in Wien zu Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist eine Demonstration.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Am Nachmittag des 29. November müssen Verkehrsteilnehmer laut ÖAMTC wegen der Demonstration „Solidarität für Palästina“ mit einer Sperre der Ringstraße ab der Operngasse rechnen. Ab etwa 14:00 Uhr sammeln sich die Demonstrierenden beim Platz der Menschenrechte, marschieren entlang der Babenbergerstraße über die Ringstraße in Richtung Börseplatz. Staus sind abschnittsweise auf der Ringstraße, rund um den Schwarzenbergplatz und den Karlsplatz, auf der linken Wienzeile, auf der Babenbergerstraße, der Burggasse, der Währinger Straße sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.   

