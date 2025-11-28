Mit diesem Wetter startet Wien ins Wochenende

Bei Temperaturen von bis zu fünf Grad wird das Wetter in Wien am Samstag größtenteils bewölkt verlaufen.

Das Wochenende startet in Wien mit anfangs ein paar Auflockerungen, tagsüber halten sich dann oft doch starke Wolkenfelder über der Stadt. Wie die „GeoSphere Austria“ nun berichtet, werden die Frühtemperaturen minus drei bis null Grad betragen, die Tageshöchsttemperaturen steigen auf bis fünf Grad hinauf.