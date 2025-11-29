Grand Hotel Wien für 90 Mio. Euro an OPEC-Fond verkauft?

Laut einem Bericht der “Krone” soll das berühmte Grand Hotel Wien am Kärntner Ring für rund 90 Millionen Euro den Besitzer gewechselt haben - als Käufer wird ein OPEC-Fonds genannt.

Das 5-Sterne-Haus an der Wiener Ringstraße, soll laut Medienberichten zufolge verkauft worden sein.

Das 5-Sterne-Haus am Wiener Ring, bisher im Besitz der Mohamed Bin Issa Al Jaber – über die Erste Wiener Hotel AG -, soll Medienberichten zufolge verkauft worden sein. Als Käufer sei ein internationaler OPEC-Fonds im Gespräch.

Pleite: Mit 58,29 Mio. € in die Insolvenz geschlittert

Erst im Mai meldete die Erste Wiener Hotel AG Konkurs an; im Juni folgte das operative Unternehmen hinter dem Grand Hotel. Gläubigerforderungen lagen bei 58,29 Mio. €, anerkannt wurden 50,76 Mio. €.

Al Jaber: Hotel-Magnat mit wechselhafter Vergangenheit

Al Jaber hatte das Grand Hotel Wien im Jahr 2002 übernommen. Später führte er weitere Projekte – darunter das Hotel „The Ring“ – in Wien. Doch auch Engagements wie bei der Austrian Airlines blieben umstritten.

Zweifel bleiben – Eigentümer dementiert fixen Verkauf

Trotz der Berichte über eine Eigentümerübernahme bleibt der tatsächliche Verkauf laut Insidern unklar: Eine offizielle Bestätigung der Parteien liegt bis dato nicht vor. Möglicherweise dient der Bericht lediglich als Druckmittel in laufenden Verhandlungen. Ob wirklich ein OPEC-Fonds neuer Eigentümer wird oder das Ganze nur Spekulation bleibt – für das Grand Hotel Wien könnte das ein neuer Anfang sein. Für Mitarbeiter, Gäste und Wien jedenfalls eine Nachricht mit großer Tragweite.





