Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD Wien
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Unfall in Wien in zwei Fotos.
Ein Auto hat sich bei einem Unfall in Wien-Donaustadt von Donnerstag auf Freitag überschlagen.
Wien / 22. Bezirk
29/11/2025
Drei Verletzte

Erst Vibrationen, dann Knall: Auto in Wien-Donaustadt überschlagen

In Wien-Donaustadt (22. Bezirk) ist in der Johann-Kutschera-Gasse in der Nacht auf Freitag, 28. November 2025 gegen 3.45 Uhr, ein 19-jähriger Österreicher mit seinem Auto verunfallt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Im Fahrzeug waren auch noch seine 17- und 18-jährigen Freunde. Während der Fahrt soll es, wie die Polizei nun berichtet, zu Vibrationen am Lenkrad gekommen sein. Kurz darauf hörte der Lenker dann einen lauten Knall, woraufhin das Fahrzeug nach rechts abkam und gegen eine Betonleitwand krachte. In weiterer Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die drei Insassen konnten das Fahrzeug noch selbstständig verlassen und riefen die Polizei. Sie wurden anschließend von der Berufsrettung erstversorgt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: