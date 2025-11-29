Erst Vibrationen, dann Knall: Auto in Wien-Donaustadt überschlagen

Im Fahrzeug waren auch noch seine 17- und 18-jährigen Freunde. Während der Fahrt soll es, wie die Polizei nun berichtet, zu Vibrationen am Lenkrad gekommen sein. Kurz darauf hörte der Lenker dann einen lauten Knall, woraufhin das Fahrzeug nach rechts abkam und gegen eine Betonleitwand krachte. In weiterer Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die drei Insassen konnten das Fahrzeug noch selbstständig verlassen und riefen die Polizei. Sie wurden anschließend von der Berufsrettung erstversorgt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.