Auffahrcrash: Fahrgast verletzt – Lenker ohne Schein

Auf der Hütteldorfer Straße kam es am Freitagabend zu einem Auffahrunfall. Ein 18-Jähriger krachte in ein stehendes Auto. Ein Fahrgast wurde verletzt – und der junge Lenker hatte keinen Führerschein.

Die Berufsrettung Wien versorgte ihn noch an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Berufsrettung Wien versorgte ihn noch an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Am 28.11.2025, gegen 22.38 Uhr, fuhren ein 36-jähriger Lenker und hinter ihm ein 18-Jähriger stadtauswärts auf der Hütteldorfer Straße. Der 36-Jährige wollte nach links in die Missindorfstraße abbiegen, musste aber anhalten, weil das Auto vor ihm langsamer wurde und schließlich stehen blieb. Der nachfolgende 18-Jährige erkannte die Situation zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte heftig in das stehende Fahrzeug.

Ein Fahrgast verletzt ins Spital gebracht

Im Auto des 36-Jährigen saßen zwei Fahrgäste. Durch den Aufprall wurde ein 49-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte ihn noch an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der zweite Fahrgast sowie die beiden Lenker blieben unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte erheblich sein.

Lenker ohne Führerschein angezeigt

Während der Unfallaufnahme kam eine brisante Information ans Licht: Der 18-jährige rumänische Staatsbürger besitzt keine gültige Lenkberechtigung. Er wurde angezeigt. Die Polizei klärt nun, wie es zu dem verspäteten Bremsmanöver kommen konnte und ob weitere Verwaltungsstrafen folgen. Bildmaterial zum Unfall liegt nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 10:27 Uhr aktualisiert