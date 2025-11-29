Zwei Brände binnen Minuten: Einkaufswagen & Mistkübel angezündet

In Ottakring und Hernals kam es am Abend zu zwei Brandeinsätzen. Ein Einkaufswagen und ein Papiermistkübel standen in Flammen. Dank rascher Hilfe blieb es bei Sachschäden – die Polizei ermittelt.

Da beide Vorfälle mutmaßlich vorsätzlich gelegt wurden, hat die Brandgruppe des Landes-kriminalamtes Wien die Ermittlungen übernommen.

Da beide Vorfälle mutmaßlich vorsätzlich gelegt wurden, hat die Brandgruppe des Landes-kriminalamtes Wien die Ermittlungen übernommen.

Am 28.11.2025, gegen 20 Uhr, bemerkte eine 43-jährige Bewohnerin im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in der Hasnerstraße einen brennenden Einkaufswagen. Die Frau rannte sofort auf die Straße und bat Passanten um Hilfe. Gemeinsam gelang es ihnen, die Flammen mithilfe von Wasser und einem Teppich zu löschen – noch bevor Polizei und Feuerwehr eintrafen. Verletzt wurde dabei niemand, doch es entstand Sachschaden im Eingangsbereich.

Flammender Mistkübel im Aufzug

Nur 46 Minuten später rückten Polizei und Berufsfeuerwehr erneut aus – diesmal in die Kalvarienberggasse im 17. Bezirk. Dort hatte jemand einen Papiermistkübel in Brand gesetzt und anschließend im Aufzug eines Mehrparteienhauses abgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Auch hier blieb es bei Sachschaden, Personen waren nicht gefährdet.

Ermittlungen der Brandgruppe laufen

Da beide Vorfälle mutmaßlich vorsätzlich gelegt wurden, hat die Brandgruppe des Landes-kriminalamtes Wien die Ermittlungen übernommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, ist noch unklar. Hinweise auf verletzte Personen gibt es nicht, dennoch sorgen die nächtlichen Feuer für Verunsicherung in der Nachbarschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 10:36 Uhr aktualisiert