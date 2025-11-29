Vor Till Lindemann-Konzert: Protestaktion sorgt für mächtig Wirbel

Vor dem Lindemann-Konzert am 29.11. in der Wiener Stadthalle wächst der Protest. Aktivisten kritisieren den Auftritt des Sängers wegen früherer Vorwürfe und setzen mit Kreide-Botschaften ein klares Zeichen.

Am heutigen Samstag, den 29. November, tritt Rammstein-Frontmann Till Lindemann im Rahmen seiner Solo-Tour „Meine Welt“ in der Wiener Stadthalle auf. Schon Tage zuvor formiert sich Widerstand. Auf der Plattform aufstehn.at fordern über 6.000 Menschen die Absage des Konzerts. Aktivisten hatten mit Kreide Sprüche wie „Till Lindemann raus aus Wien“ oder „Keine Bühne für mutmaßliche Täter“ auf den Boden geschrieben.

Vorwürfe aus dem Jahr 2023 sorgen weiter für Kritik

Auslöser des Protests sind Vorwürfe aus dem Jahr 2023: Nach einem Konzert in Vilnius berichteten mehrere Frauen, sie seien bei Events gezielt ausgewählt, manipuliert oder sexuell missbraucht worden. Das Verfahren gegen Lindemann wurde später eingestellt, dennoch bleiben die Vorwürfe für viele Aktivisten ein Grund zur Kritik. Auf aufstehn.at wird betont, dass die Show nicht stattfinden solle, solange die Vorwürfe nicht restlos geklärt seien. Für Till Lindemann gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Petition will 10.000 Unterschriften erreichen

Die Initiatoren der Petition von aufstehn.at möchten nun 10.000 Unterschriften sammeln, um den Druck auf Veranstalter und Politik zu erhöhen. Trotz der Kritik ist das Konzert weiterhin angesetzt. Viele Unterstützer der Petition betonen, dass es um gesellschaftliche Verantwortung gehe – nicht darum, Kunst zu verbieten, sondern Betroffene zu schützen und auf Missstände aufmerksam zu machen.

Kontext: „Orange the World“-Kampagne läuft

Der Protest fällt zudem in die internationale UN-Aktion „Orange the World“, die zwischen 25. November und 10. Dezember auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. Zahlreiche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen beteiligen sich daran – unter anderem die Wiener Linien. Auch der Wiener Hauptbahnhof leuchtet während der 16 Aktionstage in kräftigem Orange und setzt damit ein weiteres sichtbares Zeichen gegen Gewalt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 13:35 Uhr aktualisiert