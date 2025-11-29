Gratis-Konzert: Jugo Ürdens & Taxi 40100 laden in den PRST Club

Wiener Kult-Rapper Jugo Ürdens lädt zusammen mit Taxi 40100 zu einem exklusiven Gratis-Konzert am 4. Dezember in den PRST Club. Limitiert, nur mit personalisiertem Ticket über Newsletter.

Am 4. Dezember 2025 öffnet der PRST Club (Praterstraße Wien) seine Türen für ein einmaliges Event: Jugo Ürdens performt live, unterstützt von Taxi 40100. Die Eintrittskarten sind kostenlos, aber streng limitiert. Fans müssen über den Taxi 40100 Newsletter ein personalisiertes Ticket sichern, um teilnehmen zu können.

Jugo Ürdens live: Hits und neue Songs

Der Wiener Rapper ist bekannt für Jogginganzug-Ästhetik und Ostblock-Romantik. Mit Hits wie „Benzin“, „Yugo“ oder „Alle meine Freunde“ begeistert er eine ganze Generation. Bei dem Konzert präsentiert er nicht nur seine Klassiker, sondern auch vier brandneue Songs.

Community-Event mit DJ und Atmosphäre

Der Abend beginnt um 18.30 Uhr, ein weiteres Set folgt um 20.30 Uhr. Zwischen den Auftritten sorgt ein DJ-Set für Stimmung. Das Konzert ist mehr als ein Gig: Es ist ein Dankeschön an die Fans, die die Musik von Jugo Ürdens feiern – direkt, nah und exklusiv.

Tickets nur über Newsletter

Teilnahme nur mit personalisiertem Ticket möglich, das über die Anmeldung zum Taxi 40100 Newsletter vergeben wird. Schnell sein lohnt sich, denn die Karten sind streng limitiert.

