Gastro-Krise: 162 Insolvenzen und sinkende Gästezahlen

Die Gastronomie bleibt Österreichs Sorgenkind: In den ersten drei Quartalen des Jahres traf es 162 Betriebe. Jüngster prominenter Fall ist die vegane Burgerkette Swing Kitchen, die ihren Sanierungsplan nicht erfüllen konnte. Wie lange die fünf Standorte in Wien geöffnet bleiben, ist ungewiss. Laut AKV Wien zählt die Branche seit Jahren zu den Bereichen mit den meisten Insolvenzen – ein Trend, der sich heuer weiter verschärft.

Steigende Kosten, sinkende Umsätze

Laut Cornelia Wesenauer (AKV Wien) kämpfen viele Betriebe an zwei Fronten: Kosten steigen „seit Monaten, wenn nicht Jahren“, während Umsätze gleichzeitig zurückgehen. Das Konsumverhalten der Gäste habe sich klar verändert. Viele sparen beim Restaurantbesuch bewusst ein – weniger Getränke, keine Nachspeise, früher nach Hause. Was früher selbstverständlich war, wird heute abgewogen: jeder Kaffee, jeder Aperitif, jede Stunde im Lokal.

Gäste gehen früher, konsumieren weniger

Auch Thomas Peschta, Obmann der Wiener Gastronomie, bestätigt gegenüber 5 Minuten den Trend. Gäste bleiben kürzer, bestellen weniger und kommen seltener. Für viele Betriebe bedeutet das ein massives Rentabilitätsproblem. Peschta fordert daher Maßnahmen der Politik – vor allem Entlastungen bei Energie- und Netzkosten. Das würde nicht nur den Wirten helfen, sondern der gesamten Wertschöpfungskette vom Lieferanten bis zum Dienstleister.

Auch Managementfehler spielen Rolle

Neben äußeren Faktoren können aber auch strategische Fehlentscheidungen zu Insolvenzen führen. Peschta verweist auf Swing Kitchen als Beispiel für zu rasche Expansion. Wenn der Markt nicht mitwächst und steigende Zinsen die Finanzierung verteuern, kann eine Expansion schnell kippen. Positiv ist jedoch: In der Gastronomie versuchen überdurchschnittlich viele Betriebe, durch rechtzeitige Insolvenzverfahren doch noch eine Rettung zu schaffen.