Burgstaller fordert 73.000 Euro: Zivilprozess startet

Guido Burgstaller wurde 2024 vor dem „Volksgarten“ brutal attackiert und schwer verletzt. Nun klagt der Ex-Rapid-Star den Täter auf über 73.000 Euro Schadenersatz. Der Zivilprozess startet am Dienstag in Wien.

Der brutale Angriff auf Ex-Rapid-Stürmer Guido Burgstaller im Dezember 2024 beschäftigt nun auch die Zivilgerichte. Vor der Wiener Disco Volksgarten war Burgstaller damals von einem Mann attackiert worden. Der Angreifer schlug zu, Burgstaller stürzte, prallte mit dem Kopf gegen einen Randstein und erlitt einen Schädelbasisbruch. Der Täter wurde im März 2025 bereits strafrechtlich zu 16 Monaten bedingter Haft und 4.200 Euro Schmerzengeld verurteilt. Burgstaller erholte sich, feierte ein Comeback, beendete später jedoch seine Profi-Karriere.

Hohe Schadenersatzforderung: 73.606 Euro

Nun folgt der zivilrechtliche Teil: Der Ex-ÖFB-Teamspieler fordert vom Angreifer 73.606,17 Euro. Die Summe setzt sich aus 58.275 Euro Netto-Verdienstentgang, 6.130 Euro Heilungskosten und 9.000 Euro zusätzlichem Schmerzengeld zusammen. Laut Klage war Burgstaller vom 14. Dezember 2024 bis 25. März 2025 im Krankenstand. Bis heute leide er unter Beeinträchtigungen beim Sehen, Hören und Riechen. Auch entgangene Erfolgsprämien sollen ersetzt werden.

Prozessbeginn am Dienstag in Wien

Am 2. Dezember kommt der Fall vor das Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen. Dort wird entschieden, ob der bereits strafrechtlich verurteilte Angreifer nun auch zivilrechtlich für Burgstallers gesundheitlichen und beruflichen Schaden aufkommen muss. Für den heute als Rapid-Nachwuchstrainer tätigen Ex-Profi könnte der Prozess ein wichtiges Kapitel der Aufarbeitung abschließen.

