In Simmering gibt es eine Fliegenfarm

In einer Fabrik in Simmering legen Tausende Schwarze Soldatenfliegen in einem großen Käfig ihre Eier ab. Das ist eines der Hauptprodukte, die die Firma Livin Farms dort herstellt.

Gründerin Katharina Unger erklärt gegenüber dem ORF, dass sie junge Larven der Schwarzen Soldatenfliege züchten. Diese werden abgepackt, dosiert und schicken dann an deren Kunden gesendet. Dort werden die Larven großgezogen und später als Tierfutter geerntet.

Ziel: Ressourcen sparen

Livin Farms wurde 2018 gegründet. Die Firma will Lebensmittel und Tierfutter herstellen, ohne viele Ressourcen zu verbrauchen. Unger sagt, dass sie die Lebensmittel- und Futtermittelbranche verändern und verbessern wollen, sowohl bei den Emissionen als auch für Tiere und Menschen.