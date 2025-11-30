Heute noch deine Wiener Öffi-Jahreskarte um den alten Preis sichern

Die Zeiten des 365-Euro-Tickets sind in Wien gezählt: Die Jahreskarte wird deutlich teurer und steigt auf bis zu 506 Euro. Noch heute kannst du dir das Jahresticket um den alten Preis sichern.

Wer auch künftig mit den Wiener Öffis unterwegs sein will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen: Die Jahreskarte kostet bei Einmalzahlung: 467 Euro und bei monatlicher Abbuchung satte 506 Euro. Jetzt schnell sein: Bis heute (30. November 2025) kannst du dir die Jahreskarte online noch zum alten Preis sichern, danach ist Schluss mit dem Schnäppchenpreis.

Letze Anpassung vor 13 Jahren

„Der Preis der Jahreskarte wurde zuletzt 2012 angepasst – also vor 13 Jahren“, berichten die Wiener Linien auf ihrer Webseite. „In der Zwischenzeit ist das Öffi-Netz massiv gewachsen: 36 neue und erweiterte Linien, 190 zusätzliche Kilometer und fast 1.000 neue Haltestellen sind dazugekommen. Die Preise für Lebensmittel, Energie und andere Lebenshaltungskosten sind in diesem Zeitraum stark gestiegen, der Preis der Jahreskarte blieb jedoch unverändert. Allein 2024 hat die Stadt Wien rund eine Milliarde Euro in Betrieb, Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Verkehrs investiert. Die neue Tarifstruktur sorgt dafür, dass das umfangreiche Öffi-Angebot auch in Zukunft auf hohem Niveau weitergeführt werden kann“.

Warum wird’s teurer?

Grund ist auch das angespannte Stadtbudget: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) fordert 500 Millionen Euro Einsparung in allen Ressorts. Neben Sparmaßnahmen bei Ausgaben wird auch an der Einnahmenschraube gedreht – betroffen sind neben den Öffis auch Parkgebühren, die ebenfalls steigen sollen. Stadträtin Uli Sima (SPÖ) verteidigt den Schritt: „Wir investieren wahnsinnig viel in den Ausbau und die Qualität des Öffentlichen Verkehrs. Das Ticket bleibt trotzdem günstiger als in vielen anderen Städten.“

Was hälst du von der Erhöhung der Öffi-Jahreskarte? Gar nichts – das 365-Euro-Ticket war fair und leistbar Unverschämt – Öffis sollen für alle leistbar bleiben Nötig – wenn's für Ausbau und Qualität verwendet wird, passt das Ist mir egal – ich nutze die Öffis kaum oder gar nicht Ich finde die Erhöhung okay – das Ticket ist trotzdem günstig im Vergleich Jetzt überlege ich ernsthaft wieder aufs Auto umzusteigen Ich warte ab, ob's dafür neue Angebote oder Verbesserungen gibt

Neue Jahreskarten für Jugendliche und für Menschen mit Behinderungen

Neben der bestehenden ermäßigten Jahreskarte für Senioren gibt es ab 2026 zwei neue ermäßigte Jahreskarten: Die Jahreskarte Jugend für alle unter 26 Jahren und die Jahreskarte Spezial für Menschen mit Behinderungen. Beide Tickets kosten 300 Euro pro Jahr.

„Im Zuge der Anpassung werden auch die Tarife der Kurzzeit-Tickets moderat angepasst“, heißt es auf der Webseite. Ab 1. Jänner 2026:

reguläre Einzelfahrt 3,20 Euro (im Jahr 2025: 2,40 Euro)

ermäßigte Einzelfahrt für Kinder 1,60 Euro

24-Stunden-Wien-Ticket 10,20 Euro (im Jahr 2025: 8 Euro)

7-Tage-Wien-Ticket 28,90 Euro (im Jahr 2025: 19,79 Euro)

31-Tage-Wien-Ticket 75,00 Euro (im Jahr 2025: 51 Euro)

48- und das 72-Stunden-Ticket werden eingestellt.

Auch der Einzelfahrschein für Senioren entfällt.

Digital kosten die Karten weniger

Kurzzeit-Tickets und Einzelfahrscheine kosten im Onlineshop rund 5 Prozent weniger als die gedruckte Variante: