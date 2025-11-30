Tödliche Messerattacke: Pärchen nach Fund von Leiche festgenommen

In Wien-Leopoldstadt wurde in der Nacht auf Sonntag ein Mann mit mehreren Messerstichen tot aufgefunden. Ein Mann und eine Frau, beide alkoholisiert, wurden noch vor Ort festgenommen.

In einer Wohnung in der Schreygasse entdeckten Polizisten einen unbekannten Mann, der mit mehreren Messerstichen getötet worden war.

In einer Wohnung in der Schreygasse entdeckten Polizisten einen unbekannten Mann, der mit mehreren Messerstichen getötet worden war.

Am späten Samstagabend wurde die Polizei gegen 22.30 Uhr in den 2. Wiener Gemeindebezirk gerufen. In einer Wohnung in der Schreygasse entdeckten die Beamten einen unbekannten Mann, der mit mehreren Messerstichen getötet worden war. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Opfers feststellen.

Pärchen in der Wohnung angetroffen

In der Wohnung befanden sich außerdem ein 56-jähriger Kroate und eine 46-jährige Serbin. Beide waren laut Polizei deutlich alkoholisiert. Die Einsatzkräfte nahmen das Pärchen aufgrund des dringenden Tatverdachts noch vor Ort fest. Ob die beiden in die Auseinandersetzung verwickelt waren, wird derzeit ermittelt.

Tatwaffe sichergestellt

Ersten Informationen zufolge dürfte die mutmaßliche Tatwaffe – ein Messer – in der Wohnung gefunden worden sein. Die Spurensicherung war mehrere Stunden im Einsatz, um den genauen Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren. Die Identität des Getöteten sowie das Motiv sind noch unklar.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts. Weitere Befragungen sollen klären, was sich in der Wohnung tatsächlich zugetragen hat. Das Pärchen bleibt vorerst in Polizeigewahrsam, bis die Hintergründe vollständig geklärt sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 08:32 Uhr aktualisiert