E-Biker von Pkw erfasst: Bursche (23) bei Crash schwer verletzt

Am Wiedner Gürtel kam es Samstagmittag zu einem schweren Unfall: Ein 23-jähriger E-Biker wurde von einem Pkw erfasst und niedergestoßen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Berufsrettung ins Spital gefahren.

Am 29. November kam es gegen 11.55 Uhr am Wiedner Gürtel zu einem folgenschweren Unfall. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw vom Margaretengürtel Richtung Südtiroler Platz und reihte sich auf die Linksabbiegespur zur Favoritenstraße ein. Gleichzeitig näherte sich ein 23-jähriger E-Biker, der von der Favoritenstraße stadtauswärts unterwegs war. Er überquerte zunächst die Nebenfahrbahn und gelangte auf eine Verkehrsinsel vor der Hauptfahrbahn.

E-Biker schwer verletzt niedergestoßen

Als der junge Mann die Hauptfahrbahn überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem Pkw. Der 23-Jährige wurde dabei niedergestoßen und schwer verletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich in einem Bereich mit hohem Verkehrsaufkommen, was die Situation für alle Beteiligten besonders gefährlich machte. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, stand jedoch sichtlich unter Schock.

Rettung versorgt den Verletzten vor Ort

Die Berufsrettung Wien traf rasch am Unfallort ein und versorgte den schwer verletzten E-Biker. Nach der Erstversorgung wurde der 23-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die genaue Art seiner Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Die Polizei dokumentierte den Unfallhergang und leitete routinemäßige Ermittlungen ein.

Verkehr beeinträchtigt – Unfallursache wird geprüft

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es rund um den Südtiroler Platz zu Verkehrsbehinderungen. Wie genau es zur Kollision kam, wird nun untersucht. Sowohl Sichtverhältnisse, Verkehrsaufkommen als auch das Verhalten der Beteiligten spielen dabei eine Rolle. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 11:08 Uhr aktualisiert