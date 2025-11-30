Verfolgungsjagd nach Autodiebstahl: Lenker flüchtet mit 100 km/h

Eine Frau erkannte ihr gestohlenes Auto am Landstraßer Gürtel wieder und alarmierte sofort die Polizei. Der Lenker flüchtete mit über 100 km/h, gefährdete Passanten und entkam zu Fuß. Zwei Mitfahrer wurden festgenommen.

Am Samstag gegen 16.15 Uhr bemerkte eine Frau in Wien ihr wenige Tage zuvor gestohlenes Fahrzeug. Im Pkw saßen drei unbekannte Personen, die gerade von der Neilreichgasse in die Gudrunstraße abbogen und weiter Richtung Laxenburgerstraße fuhren. Die Frau alarmierte sofort die Polizei und gab den aktuellen Standort durch. Eine Streife konnte das Auto schließlich im Bereich der Siccardsburgergasse lokalisieren und versuchte, den Lenker anzuhalten.

Lenker flüchtet mit über 100 km/h

Doch statt stehen zu bleiben, gab der Fahrer Gas. Er missachtete mehrere Verkehrsregeln, beschleunigte auf über 100 km/h und änderte mehrfach die Fahrtrichtung. Die Flucht führte zunächst über den Wiedner Gürtel, dann zurück Richtung Hauptbahnhof und später erneut zum Wiedner Gürtel. Die riskanten Manöver gefährdeten den Verkehr massiv. Die Polizisten blieben jedoch trotz der hohen Geschwindigkeit am gestohlenen Fahrzeug dran.

Gefährliche Fahrt durch den Schweizer Garten

Die Situation eskalierte weiter, als der Lenker auf das Gelände des Schweizer Gartens fuhr. Dort raste er mit überhöhter Geschwindigkeit am Gehsteig entlang. Zwei Passanten mussten zur Seite springen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Polizei spricht von einer akuten Gefährdungslage. Trotz der gefährlichen Fahrt gelang es dem Fahrer immer wieder, sich kurzfristig abzusetzen.

Fahrer flüchtet zu Fuß – zwei Männer festgenommen

Schließlich brachte der unbekannte Lenker das Auto am Landstraßer Gürtel zum Stillstand und flüchtete zu Fuß. Die beiden Mitfahrer, ein 35- und ein 41-jähriger Österreicher, wurden von den Polizisten vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd. Nach dem flüchtigen Lenker wird weiterhin gefahndet.