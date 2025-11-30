Mordalarm in Wien: Verdächtiger gesteht Messerattacke auf Mann

In Wien-Leopoldstadt kam es zu einem blutigen Mord in einer Wohnung. Ein 56-jähriger Mann gestand die Messerattacke, eine 46-jährige Frau wird weiter vernommen. Der Vorfall erschüttert die Stadt.

Der 56-Jährige räumte inzwischen die Messerstiche ein. Für ihn klickten jetzt die Handschellen.

Am Samstagabend, gegen 22.35 Uhr, ging ein Notruf bei der Polizei Wien ein: In einer Wohnung in der Schreygasse (2. Bezirk, Leopoldstadt) sei ein Mann reglos gefunden worden. Die Einsatzkräfte rückten aus und entdeckten den Mann mit mehreren Stichverletzungen im Rücken. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos – der Tod wurde noch vor Ort festgestellt.

Zwei Festnahmen – Verdächtiger gesteht

Kurz darauf wurden ein 56-jähriger Mann und eine 46-jährige Frau festgenommen, die sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatten. Beide sollen alkoholisiert gewesen sein. Der 56-Jährige räumte inzwischen die Messerstiche ein. Die Frau wird derzeit vernommen. Die Ermittlungen laufen.

Tatwaffe sichergestellt – Opfer noch unidentifiziert

In Tatortnähe wurde ein Messer gefunden und sichergestellt – vermutlich die Tatwaffe. Die Identität des Opfers ist derzeit noch unklar, eine Obduktion wurde angeordnet. Auch Motiv und Ablauf der Tat liegen noch im Dunkeln.

Schock in der Leopoldstadt – Fragen bleiben offen

Der brutale Vorfall sorgt für Entsetzen in der Wiener Community. Wie konnte es zu der tödlichen Attacke kommen? War Alkohol der Auslöser – oder steckt mehr dahinter? Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen. Viele in der Nachbarschaft sind geschockt und fordern schnelle Aufklärung.