Rapid verliert Bundesliga-Schlager gegen den LASK klar

Rapid hat in Spiel 1 nach Peter Stöger keine Kehrtwende geschafft. Gegen den LASK hat man in Linz eine empfindliche 0:3-Niederlage hinnehmen müssen.

Während die Wiener einen absoluten Unlauf haben – wegen dem auch Peter Stöger seinen Stuhl räumen musste – haben die Linzer unter Didi Kühbauer auch das siebente Pflichtspiel in Folge gewonnen. Der LASK ist damit nun nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Salzburg und punktegleich mit Sturm Graz.

Rapid fällt auf Rang 4 zurück

Im Schlagerspiel zwischen den Wienern und den Linzern hat es lange nach einer torlosen ersten Halbzeit ausgesehen, eher Kasper Jörgensen in der 13. Minute der Nachspielzeit doch noch traf. Moses Usor und Christoph Lang sorgten schließlich für den klaren und komfortablen 3:0-Sieg gegen die Hütteldorfer. Für diese war es die vierte Niederlage in den letzten fünf Pflichtspielen. Rapid ist einen Punkt hinter dem LASK nun auf Platz 4 abgerutscht.