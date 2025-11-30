Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Mariahilfer Straße in Wien.
Der Montag bringt Wien typisch herbstliches Wetter.
Wien
30/11/2025
Bis zu 7 Grad

Wien startet mit Herbstwetter in die neue Woche

Herbstlicher wird es nicht mehr. Das Wetter in Wien wird zum Wochenstart "meist trüb durch Nebel und Wolken", erklären die Experten.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Das Wetter in Wien bringt zum Wochenstart eher herbstlich-triste Verhältnisse. „Es bleibt meist trüb durch Nebel und Wolken. Es kann kurz nieseln“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Viel spannender wird es dann auch nicht mehr. Die Frühtemperaturen liegen dabei um die drei Grad und steigen auch nur auf fünf bis sieben Grad an.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: