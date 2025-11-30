Wien startet mit Herbstwetter in die neue Woche

Herbstlicher wird es nicht mehr. Das Wetter in Wien wird zum Wochenstart "meist trüb durch Nebel und Wolken", erklären die Experten.

Das Wetter in Wien bringt zum Wochenstart eher herbstlich-triste Verhältnisse. „Es bleibt meist trüb durch Nebel und Wolken. Es kann kurz nieseln“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Viel spannender wird es dann auch nicht mehr. Die Frühtemperaturen liegen dabei um die drei Grad und steigen auch nur auf fünf bis sieben Grad an.