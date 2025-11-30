Garagenbrand: Zwei Zufälle verhindern größeren Schaden

Mehrere Feuerwehren und über 80 Florianis mussten am Sonntag, 30. November 2025, zu einem Garagenbrand in der Gemeinde Bezirk Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) ausrücken.

Am ersten Adventsonntag hatte eine Familie in Matzles (Gemeinde und Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich) „Glück im Unglück“, berichtet nun das zuständige Bezirksfeuerwehrkommando. In ihrer Garage war nämlich ein Feuer ausgebrochen, doch zwei „glückliche Zufälle“ und das schnelle Ausrücken der Feuerwehr konnte einen größeren Schaden verhindern.

Zufällig vorbeifahrender Feuerwehrfunktionär sieht Rauch aus Garage kommen

Es war nämlich ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrfunktionär, der zu Mittag Rauch aus der Garage austreten sah. Er reagierte sofort, griff zum Funkgerät und ließ die Einsatzkräfte über die Alarmzentrale alarmieren. In nur drei Minuten rückte die örtliche Feuerwehr aus, weitere vier Feuerwehren folgten in „kürzester Zeit“.

Durch Kurzschluss öffnen sich beide Garagentore

Als „zweiten Glücksfall“ bezeichnet das Bezirksfeuerwehrkommando jenen Vorgang, der sich durch die Hitze ereignet. Dadurch gab es nämlich einen Kurzschluss in der Torsteuerung, beide Garagentore öffneten sich automatisch. Damit konnten die Einsatzkräfte direkt nach dem Eintreffen ohne weiteren Zeitverlust mit dem Löschangriff beginnen.

©FF Dietmanns | Mehrere Feuerwehren standen… ©AFK Raabs/Thaya | …bei einem Garagenbrand im Einsatz.

Hausbesitzer kann Auto aus Garage retten

Die Hausbesitzer waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs bei Familienmitglieder Mittagessen und wurden dort über den Brand verständigt. Dadurch konnten sie gerade noch rechtzeitig das Auto aus der Garage bringen und so vor den Flammen retten. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Räume und auf das gesamte Wohnhaus konnte ebenfalls verhindert werden. Das Haus wurde mit einem Druckbelüfter wieder rauchfrei gemacht, die Feuerwehr unterstützte dann die Familie noch beim Ausräumen der Garage.

Mehr als 80 Florianis im Löscheinsatz

Der Einsatz konnte nach rund drei Stunden beendet werden, verletzte wurde niemand. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen. Laut Feuerwehr befand sich im Bereich des Brandausbruchs jedenfalls ein Kühlschrank. Im Einsatz standen über 80 Florianis der Feuerwehren Matzles, Ulrichschlag, Waidhofen an der Thaya, Alt-Waidhofen und Dietmanns. Vor Ort waren auch das Rote Kreuz und die Polizei.