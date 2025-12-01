35 neue Bäume: Favoritenstraße startet in klimafitte Zukunft

Die Stadt Wien hat den ersten Abschnitt der Neugestaltung der Favoritenstraße fertiggestellt. Mehr Grün, neue Plätze und kühlende Elemente sollen den Hotspot nachhaltig aufwerten.

Mit der Pflanzung des 35. zusätzlichen Baumes ist der erste Teil der Umgestaltung zwischen Platz der Kulturen und Landgutgasse abgeschlossen. Auf rund 400 Metern entstanden zudem 25 Hochstammsträucher und 2.000 Quadratmeter neue Grünflächen. Die zuvor stark versiegelte und hitzegeplagte Straße soll so spürbar abkühlen und klimafreundlicher werden.

Neue Aufenthaltszonen für alle

Breitere Beete, neue Sitzmöglichkeiten und automatische Bewässerungssysteme machen den öffentlichen Raum nutzbarer. Auch Columbusplatz und Platz der Kulturen wurden umfassend begrünt und mit Spiel- sowie Wasserelementen ausgestattet. Das Ziel: mehr Aufenthalts-qualität und ein einladendes, urbanes Grätzl, wie Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) betont.

Zweiter Bauabschnitt folgt 2025

Ab kommendem Jahr geht die Umgestaltung bis zum Reumannplatz weiter. Geplant sind weitere 60 Bäume, zusätzliche Grünflächen, ein Wassertisch und moderne Beleuchtung. Ein besonderes Highlight entsteht in der Gudrunpassage: Eine rund 50 Meter lange, bis zu drei Meter hohe Boulderwand soll den wenig genutzten Bereich beleben.

Einheitliches Erscheinungsbild

Mit einer neuen Zonierungsverordnung erhält die Einkaufsmeile künftig klare Strukturen. Standorte für Schanigärten, Imbissstände und andere Angebote werden – ähnlich wie auf der Kärntner Straße – vorab definiert. Das soll die Favoritenstraße ordnen und ihr ein einheitliches, attraktives Gesamtbild verleihen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 09:01 Uhr aktualisiert