Wien gießt smarter: Sensoren melden, wann Bäume Wasser brauchen

Die Stadt testet mit „Smart Trees“ digitale Bodenfeuchtesensoren, die melden, wann Jungbäume Wasser brauchen. So sollen Bewässerung, Ressourcen und Stadtklima effizient verbessert werden.

Seit Februar 2024 prüfen die Wiener Stadtgärten den Einsatz von Bodenfeuchtesensoren, die Temperatur und Feuchte direkt an der Wurzelzone messen. Die Daten werden über das energiesparende LoRaWAN-Netz übermittelt – so wissen Gärtner exakt, wann ein Jungbaum tatsächlich Wasser benötigt. Ziel ist eine präzise, sparsamer gesteuerte Bewässerung, die den Baumbestand langfristig stärkt.

Schutz in Zeiten der Klimakrise

Die Stadt betont den Nutzen der Technologie angesichts steigender Temperaturen. „Unsere Bäume geraten immer mehr unter Druck. Gießen ist zentral, um sie gesund zu halten“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Auch Stadtentwicklungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) unterstützt das Projekt: Der Sensor helfe, die Vitalität der Bäume zu sichern, die Umgebung zu kühlen und damit die Aufenthaltsqualität zu steigern.

Ressourcenschonend und effizient

Wien betreut rund 500.000 Bäume, jedes Jahr kommen mehrere Tausend Jungbäume dazu. Sie müssen in den ersten Jahren regelmäßig gegossen werden – bisher teils händisch, teils automatisch. Mit den neuen Sensordaten lassen sich Bewässerungstouren genauer planen und Durchgänge reduzieren. Das spart Wasser, Energie und Personal und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Jungbäume stabiler und gesünder heranwachsen.

Schritt in Richtung smarte Stadt

„Smart Trees“ ist ein Baustein der digitalen Stadtentwicklung. Die präzise Bewässerung entlastet nicht nur die Umwelt, sondern verbessert auch das Mikroklima in besonders heißen Stadtbereichen. Werden die Tests erfolgreich, könnte das System künftig auf weitere Standorte ausgerollt werden – ein weiterer Schritt zur klimaresilienten, smart gesteuerten Stadt.