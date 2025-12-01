„Places to be“: Wien präsentiert Leitfaden für Orte, die alle lieben

Wien Tourismus präsentiert mit Experten den neuen Leitfaden „Places to be“. Er zeigt, wie Orte gestaltet werden können, an denen sich Touristen und Stadtbewohner gleichermaßen wohlfühlen.

Ob bunte Sitzmöbel, Sommer-Events oder kostenlose Kunst – im MuseumsQuartier fühlen sich urbane Wiener genauso wohl wie Besucher. Solche Orte gelten als Paradebeispiele dafür, wie Stadtteile gestaltet werden können, die Einheimische und Touristen gleichermaßen ansprechen und beleben.

Leitfaden „Places to be“

Gemeinsam mit Fachleuten der WKW-Stiftungsprofessur und Urban Innovation Vienna hat Wien Tourismus ein Praxishandbuch zum Thema Placemaking erstellt. Der Leitfaden sammelt Beispiele aus Wien und internationalen Städten und zeigt, wie Begegnungsräume entstehen, die lebendig, inklusiv und für alle attraktiv sind – unabhängig davon, ob man hier wohnt oder zu Gast ist.

Stadtentwicklung für Gäste und Wiener

Die zentrale Idee: Nur Orte, die für Stadtbewohner spannend sind, überzeugen auch Gäste. Gleichzeitig kann Tourismus helfen, urbane Räume aufzuwerten. „Tourismus ist längst mehr als Gästezahlen – er ist Impulsgeber für Innovation und nachhaltige Stadtentwicklung“, sagt Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ). Das Playbook soll genau diese Synergien sichtbar machen.

Qualität als Wiener Markenzeichen

Auch Stadtentwicklungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) betont die Bedeutung gut gestalteter öffentlicher Räume: Sie seien Teil der „Wiener DNA“ und entscheidend für Lebensqualität und Aufenthaltsqualität. Der neue Leitfaden soll zeigen, wie man Orte schafft, die Gemeinschaft fördern, Vielfalt zulassen und Stadtgefühl vermitteln.