Nach Mord: Tatverdächtiger geständig – Opfer identifiziert

Nach dem Tötungsdelikt in einer Wohnung im 2. Bezirk hat der 56-jährige Tatverdächtige laut Polizei ein Geständnis abgelegt. Das Opfer dürfte ein 49-jähriger Mann sein, seine Identität wird noch geprüft.

Wie berichtet, fanden Polizeikräfte am 29. November gegen 22.35 Uhr in einer Wohnung im 2. Bezirk einen leblosen Mann sowie zwei anwesende Personen vor. Die 46-jährige Frau und der 56-jährige Mann wurden noch am Tatort festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte sich der 56-Jährige geständig: Er erklärte, es sei zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf er „die Nerven verloren“ habe.

Mitbeschuldigte bestätigt Aussage

Die 46-jährige Mitbeschuldigte bestätigte laut Ermittlern die Darstellung des Tatverdächtigen. Sie habe das Streitgespräch zwischen den beiden Männern wahrgenommen. Beide Festge-nommenen standen zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei mitteilt. Details zum genauen Ablauf werden weiter untersucht.

Identität des Opfers noch in Klärung

Die Identität des getöteten Mannes war zunächst unklar. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte es sich um einen 49-Jährigen handeln, eine endgültige Identifizierung steht jedoch noch aus. Das Landeskriminalamt Wien führt die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang und zu den Hintergründen des Streits.