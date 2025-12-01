27 Florianis im Einsatz: Blumengeschäft stand in Flammen

Montagfrüh brach in einem Blumengeschäft auf der Favoritenstraße ein Brand aus. Dichter Rauch alarmierte die Umgebung, 27 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr wurde die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einem Blumengeschäft auf der Favoritenstraße in Wieden alarmiert. Die Filiale war zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen, dennoch war der Rauch weit sichtbar. Mit sechs Fahrzeugen rückten die Einsatzkräfte an und begannen sofort mit den Löscharbeiten im Inneren des Lokals.

Wohnungen überprüft

Da der Rauch auch angrenzende Wohnbereiche erreichen konnte, kontrollierten die Feuerwehrleute alle über dem Geschäft liegenden Wohnungen. Unter Atemschutz wurde der Brand gelöscht und parallel Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Eine Evakuierung war nicht nötig, die Lage blieb unter Kontrolle.

„Brand aus“ nach 30 Minuten

Bereits nach einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte „Brand aus“ geben, der gesamte Einsatz dauerte bis 8 Uhr. Verletzt wurde niemand. Nun müssen Brandermittler klären, wie es in dem noch geschlossenen Geschäft zu dem Feuer kommen konnte. Die Ursache ist derzeit völlig unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 11:04 Uhr aktualisiert