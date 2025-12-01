Hietzing führt Anwohnerparkplätze ein – erstmals auch am Wochenende

Ab heute führt Hietzing erstmals eigene Anwohnerparkzonen ein. Die neuen Stellplätze gelten auch am Wochenende und sind zunächst auf mehrere Straßen in Alt-Hietzing beschränkt.

Nach jahrelangen Forderungen der Anrainer ist es nun so weit: In Wien-Hietzing gelten ab dem heutigen Montag, den 1. Dezember 2025 die ersten Anwohnerparkplätze. Betroffen sind die Wattmanngasse, Trauttmansdorffgasse, Woltergasse, Tiroler Gasse und Gloriettegasse. Dort stehen die Stellplätze nun ausschließlich Personen mit gültigem Hietzinger Parkpickerl zur Verfügung.

Hohe Auslastung als Auslöser

Eine Erhebung der MA 46 zeigte, dass in diesen Bereichen mehr als 90 Prozent der Parkplätze ausgelastet sind – vor allem rund um Schloss Schönbrunn und den Tiergarten. Anwohner-parken soll hier für Entlastung sorgen. Auch Fahrzeuge mit Behindertenparkausweis dürfen die neuen Zonen nutzen. Betriebe mit Firmensitz im Bezirk erhalten Werktags-Bewilligungen, bestimmte externe Betriebe und soziale Dienste können Tages- oder Wochenpauschalen lösen.

Regeln gelten auch am Wochenende

Im Unterschied zu anderen Abstellflächen gelten die neuen Anwohnerzonen auch am Wochenende. Motorräder sind nicht betroffen. Die Parkplätze sind durch Halte- und Parkverbotsschilder mit Zusatztafeln sowie durch „Anfang“ und „Ende“-Markierungen klar erkennbar. Der Bezirk rechnet mit einer spürbaren Entlastung für Bewohnerinnen und Bewohner.