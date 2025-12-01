Grölender Mann bedrohte Jugendliche mit Messer

In den frühen Morgenstunden wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus zur U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße gerufen. Als die Beamten eintrafen, wurden diese auf einen grölenden Mann, welcher einen beeinträchtigten Eindruck machte, aufmerksam. Vier Jugendliche, welche sich kurz hinter dem Mann befanden, machten die Polizisten darauf aufmerksam, dass die Person ein Messer bei sich haben soll. Der 48-Jährige (Stbg.: Österreich) hatte ein Klappmesser in der Hand und bewegte sich auf die einschreitenden Beamten zu. „Erst nach mehrfacher lautstarker Aufforderung das Messer aus der Hand zu legen und unter Anwendung von Körperkraft, kam er dieser Aufforderung nach. Er wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen“, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien.

Mit einem Messer bedroht

Bei einer Personsdurchsuchung konnte bei ihm ein Pfefferspray sowie eine verbotene Waffe, eine Teleskopstahlrute, vorgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass es im U-Bahn Bereich kurz zuvor zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Tatverdächtigen und den vier Jugendlichen gekommen sein soll. Hier soll er einen der Jugendlichen mit einem Messer bedroht haben. Der 48-Jährige wurde mehrfach auf freiem Fuß angezeigt sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.