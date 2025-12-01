6-Jährige zeigt SOS-Handzeichen: Mann entführt Ex-Partnerin und Kinder

Gestern Abend wurden Beamte aufgrund eines Verkehrsunfalls zu einer Parkgarage eines Einkaufszentrums gerufen. Kurz zuvor soll sich zwischen zwei Fahrzeuglenkern ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet haben. Einer der Beteiligten konnte keinen Führerschein vorweisen und daher verständigte der zweite Lenker den Polizeinotruf. Die Beamten konnten in weiterer Folge feststellen, dass tatsächlich einer der Männer, ein 39-Jähriger (StA.: Irak) keinen gültigen Führerschein besitzt. Der Mann zeigte ein seltsames und unruhiges Verhalten den Beamten gegenüber. Im Zuge der Sachverhaltsklärung und Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus noch weitere Personen im Fahrzeuginnern.

Kind zeigte SOS-Handzeichen

Als der Polizist die hintere Fahrzeugtüre öffnete, saßen eine 34-Jährige und ihre zwei Kleinkinder auf der Rückbank. Das ältere der beiden Kinder, ein sechsjähriges Mädchen, zeigte dem Polizisten das SOS-Handzeichen, bevor die Mutter die Polizisten weinerlich um Hilfe bat. In weiterer Folge stellte sich heraus, dass die Frau bereits vor einiger Zeit eine einstweilige Verfügung gegen den 39-Jährigen erwirken ließ. Er soll sie am selbigen Abend auf der Straße mit einem Messer bedroht und sie sowie die Kinder dazu genötigt haben, in das Fahrzeug zu steigen. Im Zuge der Durchsuchung konnten drei Messer im Fahrzeug und eines im Kinderwagen vorgefunden werden. Der 39-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.