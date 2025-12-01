2,7 Promille: Mann rastet aus & attackiert Beamten

Wegen eines lautstarken Streits wurde die Polizei in der Nacht auf heute zu einem Mehrparteienhaus gerufen. Dort trafen die Beamten auf einen stark alkoholisierten 42-Jährigen (2,7 Promille).

Ein Nachbar verständigte in der Nacht auf heute, 1. Dezember 2025, den Polizeinotruf, da es in einer Nebenwohnung zu einem lautstarken Streit zwischen einem Paar gekommen sein soll. Als die Beamten in dem Mehrparteienhaus eintrafen, öffnete ihnen ein 42-Jähriger (Stbg.: Österreich) und seine 36-jährige Freundin die Türe. Der Mann zeigte sich von Beginn an den Beamten gegenüber uneinsichtig, aggressiv und nahm die Amtshandlung nicht ernst. Die beiden wurden getrennt von einander zu dem angeblichen Vorfall befragt.

42-Jähriger wurde aggressiv

Laut der Frau sollen die beiden Alkohol konsumiert haben und dabei in Streit geraten sein. Es soll lediglich eine verbale Auseinandersetzung gewesen sein. Der 42-Jährige wurde im Zuge der Sachverhaltsklärung immer aufbrausender, schrie die Beamten an und ballte seine Fäuste. In weiterer Folge versuchte er einen der Polizisten zu attackieren und wurde vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab 2,7 Promille. Der Mann befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 13:52 Uhr aktualisiert