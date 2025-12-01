„Wir stehen an der Seite aller“ – Wien zeigt Solidarität

Am 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag. Deshalb haben Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (SPÖ), Gemeinderätinnen Susanne Haase (SPÖ) und Jing Hu (SPÖ) sowie das Team der WASt – Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten den Red Ribbon am Wiener Rathaus gehisst.

Zeichen gegen Diskriminierung

„Mit dem offiziellen Hissen des Red Ribbons am Wiener Rathaus setzen wir ein deutliches Zeichen gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen, die mit dem Immunschwächevirus HIV infiziert oder vom Immunschwächesyndrom AIDS betroffen sind“, sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. AIDS ist mittlerweile eine gut behandelbare chronische Infektion. Trotzdem werden Menschen weltweit – und auch in Österreich – nach wie vor diskriminiert.

Welt-AIDS-Tag: „Weltweite Solidarität“

„Wien ist eine Stadt, die niemanden zurücklässt und mutig für Respekt eintritt. Der Red Ribbon am Rathaus steht für weltweite Solidarität, für das Recht auf Gesundheit und für eine klare Absage an Stigmatisierung. Wir stehen an der Seite aller, die von HIV und AIDS betroffen sind: Hier und weltweit. Heute und jeden anderen Tag“, füg Susanne Haase hinzu. „Wenn wir das von UNAIDS ausgegebene Ziel, die AIDS-Krise bis 2030 zu beenden, erreichen wollen, dürfen wir genau jetzt nicht aufhören, weltweit engagiert und solidarisch am Strang der Akzeptanz, Aufklärung, Therapie und Prävention zu ziehen“, ergänzt Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten.

Was ist der Welt-AIDS-Tag? Der Welt-AIDS-Tag wurde 1988 erstmals von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgerufen und wird seither jeden 1. Dezember von UNAIDS, dem Gemeinsamen Programm der Vereinten Nationen für HIV/AIDS, organisiert. Er soll Bewusstsein und Solidarität mit HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen ausdrücken.

Red Ribbon als Zeichen

Gerade in Zeiten von Krisen und geopolitischen Spannungen macht es notwendig, dass Politik, internationale Zusammenarbeit und menschenrechtsorientierte Maßnahmen gestärkt werden, um AIDS bis 2030 zu beenden. Der bekannte Red Ribbon. die rote Schleife, wurde 1991 von der New Yorker Künstlergruppe Visual AIDS geschaffen und ist heute ein weltweit bekanntes Symbol der Solidarität mit HIV-infizierten und AIDS-kranken Menschen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 15:32 Uhr aktualisiert