Palästina-Fahnen auf Votivkirche: Polizei ermittelt nach Kletter-Aktion

Bei der Pro-Palästina-Demo am Samstag kam es zu einem Eklat: Teilnehmer marschierten vom Platz der Menschenrechte zur Votivkirche, wo Unbekannte auf den Glockenturm kletterten und zwei Palästina-Fahnen hissten. Viele Wiener reagierten fassungslos auf die Aktion, die unmittelbar nach dem „Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk“ für Aufregung sorgte.

Empörung und zahlreiche Polizeianrufe

Die Wiener Polizei bestätigte, dass mehrere Beschwerden eingingen. Laut Sprecherin Irina Steirer werde der Vorfall geprüft und dokumentiert. Eine Polizeisprecherin verriet gegenüber 5 Minuten: „Die Flaggen sind mit Hilfe des Krans entfernt worden.“

Kran-Einsatz: Fahnen werden entfernt

Zwei Tage hingen die Flaggen gut sichtbar über der Wiener Innenstadt. Am Montag reagierte schließlich die Kirche und veranlasste die Beseitigung. Arbeiter rückten mit einem Baukran an, um die Fahnen sicher vom Turm zu holen. Der ungewöhnliche Einsatz zog erneut neugierige Blicke auf sich, diesmal jedoch ohne politische Botschaften.

©5 Minuten Ein Kran versucht die Palästina-Flaggen zu beseitigen. ©5 Minuten Ein Leserreporter hat die Fotos und Videos gemacht ©5 Minuten Es war nicht so einfach, Die Flaggen zu entfernen. ©5 Minuten Wer genau hinter der Aktion steckt, ist weiter unklar.

Ermittlungen laufen weiter

Wer genau hinter der Aktion steckt, ist weiter unklar. Die Polizei sammelt Hinweise und prüft mögliche strafrechtliche Konsequenzen. Fest steht: Der Vorfall heizt die ohnehin angespannte Stimmung rund um politische Kundgebungen in Wien weiter an.