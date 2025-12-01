Stromrechnung nicht bezahlt? Wien Energie schaltet im Winter nicht ab

In den Wintermonaten ist man besonders auf Strom, Gas und Fernwärme angewiesen. Die Rechnungen fristgerecht zu bezahlen, kann manchmal eine Herausforderung sein. Doch keine Sorge: Es wird keiner im Dunkeln sitzen gelassen.

Die kältesten Monate des Jahres führen dazu, dass der Energiebedarf für Strom und Wärme in den Haushalten steigt. In Zeiten der Inflation kann es vor allem für Menschen, die am Existenzminimum leben, schwierig sein, die Rechnungen fristgerecht zu bezahlen. Doch keine Sorge: Wien Energie setzt auch heuer wieder umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen um, um Menschen in Notlagen zu entlasten. Deshalb verzichtet das Unternehmen von 1. Dezember bis 15. Februar freiwillig auf die Abschaltung von Strom, Gas und Fernwärme, wenn Rechnungen nicht fristgerecht bezahlt werden.

Energiegutschein für einige Wiener

Menschen in besonders schwierigen finanziellen Lagen werden außerdem durch ein 22 Millionen Euro Energiehilfe-Paket unterstützt. In Form von Energiegutscheinen, die in Kooperation mit Wiener Sozialeinrichtungen bereitgestellt werden, sollen Kunden schnell und direkt entlastet werden. Damit können offene Rechnungen und laufende Kosten beglichen werden.

Hilfe für Menschen in Not

Für Menschen in schwierigen Lebenssituationen gibt es auch eine eigene Ombudsstelle von Wien Energie. Seit rund 15 Jahren ist sie eine Anlauf- und Beratungsstelle für Energiearmut und betreut Kunden in schwierigen sozialen Lebenslagen – und das in enger Zusammenarbeit mit Sozialeinrichtungen. Durch persönliche Begleitung wird für Menschen, die in Zahlungsverzug geraten sind, nach individuellen Lösungen gesucht.