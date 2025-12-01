Dienstag in Wien: Hochnebel den ganzen Tag

Die Wiener müssen sich am Dienstag auf beständigen Nebel einstellen. Stellenweise kann es leicht nieseln. Es werden Temperaturen bis zu 4 Grad erwartet.

„Von der Früh bis zum Abend liegt beständiger Hochnebel über Wien“, weiß die GeoSphere Austria. Stellenweise kann es aus der feuchten Schicht leicht nieseln. Es weht teils mäßiger Südostwind. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 2 Grad, tagsüber werden bis zu 4 Grad erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 20:05 Uhr aktualisiert