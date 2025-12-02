Tödlicher Brand in Wien: Feuerwehr entdeckte tote Person

Tragisches Ende eines Brandes in Wien-Hernals: Eine Person ist gestern Abend bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus ums Leben gekommen.

„Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus kommt eine Person um Leben, ein weiterer Bewohner kann von der Feuerwehr gerettet werden. Aufgrund der Brandintensität wird Alarmstufe 2 ausgerufen“, berichtet der Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt Wien. Die Berufsfeuerwehr Wien wurde gestern gegen 19.30 Uhr in die Bergsteiggasse in Wien – Hernals alarmiert. Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern, und hinter der Eingangstür stand der Bereich in Vollbrand.

Alarmstufe 2

„Die Feuerwehrleute nahmen unverzüglich eine Löschleitung unter Atemschutz vor, um den Brand einzudämmen“, heißt es weiter in der Aussendung. „Parallel dazu kontrollierten Einsatzkräfte über die Drehleiter die Wohnungen durch die Fenster auf anwesende Personen“. Aufgrund der starken Brandentwicklung im Stiegenhaus wurde schon zu Beginn Alarmstufe 2 ausgelöst.

©Stadt Wien | Feuerwehr

Ermittlungen laufen

Das Feuer im Eingangsbereich konnte rasch soweit zurückgedrängt werden, dass die Einsatzkräfte in das Gebäude vordringen konnten. Dort wurde eine verletzte Person gefunden und an die Berufsrettung Wien, die mit der Sondereinsatzgruppe im Einsatz war, übergeben. Nach notfallmedizinischer Versorgung wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Weitere Atemschutztrupps kontrollierten gleichzeitig das Stiegenhaus sowie sämtliche Wohnungen. Dabei wurde eine verstorbene Person entdeckt. Weitere Bewohner wurden nicht vorgefunden. Für die Brandbekämpfung im Gebäude kamen zeitweise zwei Löschleitungen zum Einsatz. Zur Entrauchung des gesamten Objekts wurden Hochleistungslüfter eingesetzt. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien.