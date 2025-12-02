Skip to content
©FF Schwechat
Das Bild auf 5min.at zeigt den hängengebliebenen Biber.
Der Sumpfbiber verfing sich bei Dunkelheit im Eingangstor.
Schwechat
02/12/2025
Biber bleibt in Einfahrtstor stecken: Feuerwehr rückt aus

Einen tierischen Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Schwechat am ersten Dezember abarbeiten. Ein Biber blieb in einem Gittertor stecken.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat spricht in einer Aussendung von einem doch „eher ungewöhnlichem Einsatz“. Am ersten Dezembertag verfing sich ein Sumpfbiber in einem Einfahrtstor. Das Tier wollte durch die Gitterstäbe schlüpfen, blieb dabei jedoch stecken und konnte weder vor noch zurück. Die Kräfte der Feuerwehr befreiten den Sumpfbiber, und überbrachten ihn mittels Transportbox in das Tierheim nach Vösendorf, wo er versorgt wird.

Das Bild auf 5min.at zeigt den geretteten Biber
©FF Schwechat
Der befreite Biber wurde mit einem Kescher eingefangen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 11:26 Uhr aktualisiert
