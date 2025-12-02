Biber bleibt in Einfahrtstor stecken: Feuerwehr rückt aus

Einen tierischen Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Schwechat am ersten Dezember abarbeiten. Ein Biber blieb in einem Gittertor stecken.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat spricht in einer Aussendung von einem doch „eher ungewöhnlichem Einsatz“. Am ersten Dezembertag verfing sich ein Sumpfbiber in einem Einfahrtstor. Das Tier wollte durch die Gitterstäbe schlüpfen, blieb dabei jedoch stecken und konnte weder vor noch zurück. Die Kräfte der Feuerwehr befreiten den Sumpfbiber, und überbrachten ihn mittels Transportbox in das Tierheim nach Vösendorf, wo er versorgt wird.

©FF Schwechat Der befreite Biber wurde mit einem Kescher eingefangen.

