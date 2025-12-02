Drei Verträge verlängert: Austria Wien setzt auf die Jugend

Austria Wien hat die Verträge mit dem 17-jährigen Daniel Nnodim (bis 2027) und dem 18-jährigen Romeo Mörth (bis 2028) vorzeitig verlängert und den 19-jährigen Felix Fischer mit seinem ersten Jungprofivertrag (bis 2028) ausgestattet. Damit konnten drei vielversprechende Eigengewächse aus der eigenen Akademie an den Klub gebunden werden. „In unserer strategischen Ausrichtung ist klar definiert, dass unsere Eigengewächse zukünftig eine tragende Rolle im Rahmen unserer Kaderstruktur spielen sollen. Mit Daniel Nnodim, Romeo Mörth und Felix Fischer wurden die Verträge dreier spannender Talente verlängert, die bei sämtlichen Sportverantwortlichen im Verein durchwegs positiv bewertet wurden. Alle drei haben durch gute Leistungen in der Akademie bzw. bei den Young Violets auf sich aufmerksam gemacht und sollen nun die nächsten Schritte bei Austria Wien gehen“, sagt Sportdirektor Michael Wagner.

Romeo Mörth: Spielstarker Zehner mit Torgefahr

Mörth wechselte in der U14 vom Floridsdorfer AC zu den Veilchen und durchlief danach alle violetten Akademieteams. Nach wenigen U18-Spielen schaffte er sehr rasch den Sprung zu den Young Violets und debütierte zur Rückrunde der Saison 2023/24 im Alter von 17 Jahren in der Regionalliga Ost. Nach ersten Einsätzen in der Rückrunde arbeitete sich Mörth zu Beginn der Saison 2024/25 endgültig in die Stammformation von Trainer Max Uhlig vor. In insgesamt 30 Pflichtspielen stand der spielstarke Zehner 25-mal in der Startelf und trug mit sieben Toren und acht Vorlagen maßgeblich zum Aufstieg der Jungveilchen aus in die 2. Liga bei. Beim furiosen 6:1-Finalsieg gegen Traiskirchen gelang ihm gar ein Doppelpack. In der laufenden Spielzeit in LigaZwa stand das Eigengewächs in 14 von 15 Partien in der Startelf, lieferte vier Assists ab und erzielte beim 1:1 gegen Titelanwärter Admira Wacker seinen ersten Treffer im Profibereich.

Daniel Nnodim: Außenbahnspieler mit gefragtem Profil

Wie sein Kollege Romeo Mörth kam auch Daniel Nnodim in der U14 zu den Veilchen. Der aktuell 17-Jährige kam in der Akademie noch vorwiegend als Innenverteidiger zum Einsatz, etablierte sich bei den Young Violets dann aber zum Außenverteidiger bzw. Außenbahnspieler. In der Rückrunde der Aufstiegs-Saison 2024/25 kam der Deutsche zu ersten Einsätzen in der Regionalliga Ost und etablierte sich im Saisonfinish aufgrund seiner guten Leistungen zum Stammspieler. In der Hinrunde der aktuellen Zweitliga-Saison setzte Nnodim seine positive Entwicklung fort und brachte es in der laufenden Saison auf 803 Einsatzminuten in zwölf Spielen, bei denen er zwei Assists beisteuerte.

Felix Fischer: U18-Meister-Kapitän und Doppelpacker in LigaZwa

Im vergangenen Jahr führte Fischer die U18 als Kapitän zum Meistertitel. Parallel dazu feierte der 19-Jährige sein Debüt bei den Young Violets – und das gleich eindrucksvoll: Beim 6:3-Derbyerfolg über den FavAC erzielte Fischer nach nur acht Minuten den Führungstreffer in seinem ersten Regionalliga-Spiel. Insgesamt kam der spielstarke Innenverteidiger auf fünf Einsätze in der Regionalliga Ost und durfte im Juli als U18-Meister und Aufsteiger in die 2. Liga gleich doppelt jubeln. In der aktuellen Zweitliga-Saison hat sich Fischer rasch als verlässliche Option etabliert und stand in 13 von15 Partien in der Startelf. Beim 3:2-Auswärtssieg in Runde zwei gegen Austria Klagenfurt bewies er einmal mehr seine Torgefahr: Mit einem Doppelpack brachte er die Jungveilchen auf die Siegerstraße. Die positive Entwicklung des vergangenen Jahres hat nun zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung geführt – die Austria bindet ihr Eigengewächs bis 2027, inklusive Option auf ein weiteres Jahr.