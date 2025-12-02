Raubüberfall: Männer bedrohen Taxilenker mit Klappmesser

Gestern Nachmittag, 1. Dezember 2025, kam es in Wien-Favoriten zu einem Raubüberfall an einem Taxilenker. „Der 33-Jährige hatte sein Fahrzeug gegen 15.30 Uhr in der Raaber-Bahn-Gasse kurzzeitig abgestellt, als er von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien.

Mit einem Klappmesser

„Unter Vorhaltung eines Klappmessers durchsuchten die Männer die Jackentaschen des Opfers, entnahmen einen höheren Bargeldbetrag und flüchteten anschließend in Richtung Landgutgasse“, so weiter. Der 33-Jährige, der körperlich unverletzt geblieben war, begab sich umgehend zur nahegelegenen Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse, wo er Anzeige erstattete. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden jederzeit unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegengenommen.