Mit Eisenkette: WEGA stoppt Randalierer in Wien

Die WEGA nahm einen 41-jährigen Randalierer in Wien fest, der mit einer Eisenkette elf Fahrzeuge und Scheiben von seinem E-Scooter aus beschädigt hatte.

Ein 41-Jähriger verursachte in der Nacht mit einer Eisenkette auf einem E-Scooter in drei Wiener Bezirken schwere Sachbeschädigungen.

Ein 41-Jähriger verursachte in der Nacht mit einer Eisenkette auf einem E-Scooter in drei Wiener Bezirken schwere Sachbeschädigungen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (1. Dezember auf 2. Dezember 2025) wurde die Polizei von Zeugen über eine Reihe schwerer Sachbeschädigungen durch einen Mann auf einem E-Scooter alarmiert. „Der Unbekannte soll im 6., 10. und 12. Bezirk mit einer Eisenkette auf Fahrzeuge, Telefonzellen, Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, Fensterscheiben und Haustüren eingeschlagen und diese beschädigt haben“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien.

Ermittlungen laufen

Im Zuge einer Sofortfahndung gelang es Beamten der Sondereinheit WEGA den Mann im Arthaberpark, in Wien-Favoriten, anzuhalten. „Die 120 Zentimeter lange Eisenkette, die der Tatverdächtige mit sich führte, wurde sichergestellt“, so weiter. Der 41-Jährige (Stbg.: Österreich) wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung in elf Fällen angezeigt. Ermittlungen betreffend weiterer Vorfälle laufen.