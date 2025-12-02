Skip to content
Wegen des Verdachts auf schwere Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Verbotsgesetz wurde eine 39-Jährige in Wien festgenommen.
9. Bezirk/Wien
02/12/2025
Verbotsgesetz

Frau wirft Flasche auf Streifenwagen – Ermittlung wegen NS-Parolen

Eine 39-jährige Frau wurde nach einem Flaschenwurf auf einen Streifenwagen festgenommen. Sie soll während der Fahrt auch nationalsozialistische Parolen gerufen haben.

von Nadia Alina Gressl
Gestern Vormittag, 1. Dezember 2025, wurde ein an einer roten Ampel haltender Streifenkraftwagen der Bereitschaftseinheit Wien auf der Friedensbrücke mit einer Glasflasche beworfen und dadurch beschädigt. Die Beamten konnten eine tatverdächtige Person, die soeben aus einer Straßenbahn ausgestiegen war, anhalten. Zeugen gaben an, dass die Frau während der Straßenbahnfahrt mehrfach nationalsozialistische Parolen gerufen haben soll. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich zudem heraus, dass die 39-Jährige (Sta.: Polen) am vergangenen Samstag einen weiteren Streifenkraftwagen ebenfalls mit einem Gegenstand beworfen und dabei auch Sachschaden verursacht haben soll. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung sowie wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

