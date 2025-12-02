Frau wirft Flasche auf Streifenwagen – Ermittlung wegen NS-Parolen

Gestern Vormittag, 1. Dezember 2025, wurde ein an einer roten Ampel haltender Streifenkraftwagen der Bereitschaftseinheit Wien auf der Friedensbrücke mit einer Glasflasche beworfen und dadurch beschädigt. Die Beamten konnten eine tatverdächtige Person, die soeben aus einer Straßenbahn ausgestiegen war, anhalten. Zeugen gaben an, dass die Frau während der Straßenbahnfahrt mehrfach nationalsozialistische Parolen gerufen haben soll. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich zudem heraus, dass die 39-Jährige (Sta.: Polen) am vergangenen Samstag einen weiteren Streifenkraftwagen ebenfalls mit einem Gegenstand beworfen und dabei auch Sachschaden verursacht haben soll. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung sowie wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.