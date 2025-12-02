Ein Verletzter: 40-Jähriger sticht mit Küchenmesser zu

Ein Streit eskalierte am ersten Dezemberabend in einer Wohnung in Simmering. Ein 40-Jähriger stach mit einem Messer zu, die Polizei nahm ihn fest.

Kurz vor Mitternacht, am 1. Dezember, wurden Kräfte der Polizei nach Wien-Simmering alarmiert. Nachdem ein 35-jähriger Mann mit seinem Bekannten in dessen Wohnung zu streiten begann, nahm der 40-jährige Rumäne ein Küchenmesser zur Hand. Er bedrohte seinen Gast mit dem Umbringen und fügte ihm Verletzungen an der Hand zu. Das Opfer konnte sich aus der Wohnung flüchten, und wurde anschließend durch die Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Mann wurde wegen Nötigung und schwerer Körperverletzung verhaftet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 13:48 Uhr aktualisiert