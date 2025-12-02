Wohnungsbesuch der besonderen Art: Feuerwehr befreit Fledermäuse

Ungewöhnliche Gäste machten es sich in einer Wohnung in Mödling gemütlich. Die drei Tierchen hatten sich offenbar verirrt. Die Feuerwehr konnte sie wieder ins Freie bringen.

Am Dienstag musste die Feuerwehr Mödling (Niederösterreich) zu einer etwas anderen Tierrettung ausrücken. In einer Wohnhausanlage staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht: Drei Fledermäuse hatten es sich an einer Vorhangstange im Wohnzimmer in einer Wohnung gemütlich gemacht. Behutsam fingen sie die Tiere ein und brachten sie in einem Behälter aus der Wohnung in den Wald, wo sie wieder in die Freiheit entlassen wurden.

©Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mödling | Die Feuerwehr Mödling musste am Dienstag zur Tierrettung ausrücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 16:18 Uhr aktualisiert