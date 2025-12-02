Der DJ Gigi D’Agostino kommt im Mai nach Wien. Mit seiner 360-Grad-Show entsteht eine immersive Atmosphäre, die das Publikum einbezieht.

Am 21. Mai 2026 wird die Marx Halle in Wien zum Schauplatz einer besonderen Veranstaltung der internationalen Dance-Szene: Der italienische DJ und Produzent Gigi D’Agostino wird nämlich in der österreichischen Hauptstadt eine 360-Grad-Show präsentieren. Die Veranstaltung soll dabei den historischen Industriecharme der Location mit moderner elektronischer Musik verbinden.

Tickets ab 4. Dezember erhältlich

Gigi D’Agostino gilt als eine der prägenden Figuren der europäischen Dance-Kultur. Mit Hits wie „L’Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“ oder „The Riddle“ hat er zahlreiche internationale Erfolge gefeiert. Bei der Show in Wien sollen die Musik, Licht- und Videoeffekte eine immersive Atmosphäre schaffen, die die Fans miteinbeziehen soll. Tickets sind ab 4. Dezember über die üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 18:55 Uhr aktualisiert